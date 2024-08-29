Надо ли беспокоиться насчет оспы обезьян?

Хотя ВОЗ объявила тревогу, эпидемиологи говорят, что Евразии эпидемия не грозит. Оспа обезьян, ярко отметившаяся в топе новостей Петербурга в январе этого года, когда два случая заражения этим опасным для человека вирусом были выявлены у туристов, прибывших в Северную столицу из Гонконга, под конец лета вновь напомнила о себе.
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