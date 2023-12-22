26 декабря в 12:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет видеоинтервью с заместителем председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланой Викторовной Разворотневой «Какие изменения ждут собственников жилья в новом году».