26 декабря в 12:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет видеоинтервью с заместителем председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланой Викторовной Разворотневой «Какие изменения ждут собственников жилья в новом году».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии