Сенатор Клишас: теракт в Подмосковья является частью войны Запада против РФ

Сенатор, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что теракт в Подмосковье является частью войны Запада против РФ.
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