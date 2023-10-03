Смоленск и Санкт-Петербург свяжет еще один поезд

В расписание рейсов возвращается старый маршрут. Регулярный поезд «Санкт-Петербург - Смоленск» с прибытием на Витебский вокзал под номером 67/68, проходящий через Новосокольники, Невель и Витебск, снова будет ходить через день вне сезона и два раза в неделю летом.
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