🎮 Киберспортивные турниры в Крыму проходят практически каждый месяц Соревнования организуют в разных компьютерных клубах и по различным игровым дисциплинам, сообщил представитель киберклуба Халил Клеблеев.
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