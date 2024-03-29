Пленный боец ВСУ указал на обман в украинских СМИ про успехи в Запорожье

Пленный военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Прокунин в пятницу, 29 марта, заявил, что украинские СМИ публикуют не соответствующую действительности информацию о реальном положении дел у Работино на запорожском участке фронта.
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