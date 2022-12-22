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Александр Емельяненко оставил философский пост об опасности дьявола

Александр Емельяненко оставил философский пост об опасности дьявола

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в соцсетях пост об опасности дьявола. "Дьявол опасен не тогда, когда он появляется и пугает нас, а тогда, когда ему удаётся убедить нас, что его не существует", - написал Емельяненко.

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