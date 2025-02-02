Потёмкинские деревни: зачем их строили на самом деле?

Государственный деятель XVIII века князь Григорий Потёмкин-Таврический прославился в большей степени не присоединением к Российской империи Крыма и Таврии, усилением Черноморского флота, а «потёмкинскими деревнями».
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