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Потёмкинские деревни: зачем их строили на самом деле?

Потёмкинские деревни: зачем их строили на самом деле?

Государственный деятель XVIII века князь Григорий Потёмкин-Таврический прославился в большей степени не присоединением к Российской империи Крыма и Таврии, усилением Черноморского флота, а «потёмкинскими деревнями».

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