САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Контакт президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 21 октября стал уже девятым, это полезное дополнение к разговорам президентов России и США.
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