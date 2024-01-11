Путин: Яйца в РФ подорожали, потому что люди их стали больше покупать

АНГЕЛ АНГЕЛ

Полный бред В.В.Путина в отношении роста цен на яйца, а так же курицы и другой птицы, свинины, говядины и т.д. Сначала власть предложила убрать из потребительской корзины говядину т.к. подавляющая часть населения и пенсионеры не могут ее покупать из за высокой цены, о рыбе просто промолчим она не просто недоступна а перешла в раздел деликатесов причем вся. Потребление в России хлеба тоже падает, а стоимость его растет это как тогда объяснить и т.д. А ведь дорожают продукты эконом класса, которые потребляет большая часть населения. А с чего дорожают услуги ЖКХ и естественных монополий, при низком их качестве выполнения. Но вернемся к стоимости яиц если раньше при пенсии в 11 тыс.руб. я покупал на месяц 10 десятков, то теперь 2 в лучшем случае, фрукты и овощи в пять раз меньше, молочные продукты и бакалею в 3 раза меньше интересно кто стал есть яиц больше политики, чиновники, олигархи с бизнесменами или в зону СВО поставляю яйца, птицу на передовую??? А вот спад сельскохозяйственного производства в 2023 году упал на 24-37% по отношению к 2022 году, экспорт мяса птицы, животных, яиц, молочной продукции растет в ущерб внутреннему рыку, ржи собрали 2.2 мил.тонн, а в советские времена собирали 22 мил.тонн и это необходимость т.к. в роси потребляют ржаной хлеб и нет-только. Может проблема в кадрах начиная с министра сельского хозяйства, который ну ни как не вписывается со своим финансово банковским опытом работы, который к сельскому хозяйству ни какого отношения не имеет. Аппетитов олигархов и бизнесменов и агрохолдингов, которые всячески уничтожают фермерские хозяйства и частные подворья тем самым убирают конкурентов, которым перекрыли реализацию мяса на рынках и прочих ненужных введенных налогов и требований к ним. Вообще минсельхоз давно надо было к названию добавить еще и продовольственной безопасности России. Разрабатывают планы по возвращению части населения на село и возрождение деревень и как это будет выглядеть без собственного подворья со скотиной и т.д. Надо признать власть не смогла контролировать цены на борщевой набор, а в 2023 году провалили контроль по росту цен по всей продуктовой номенклатуре. Скорее это саботаж и расшатывание недовольства населения перед предстоящими выборами президента??? Но конечно и свои корыстные интересы не только агропроизводителей и торговые сети на этом наживаются. Пора прекратить финансовую поддержку сельхозпроизводителей на ту продукцию которую они экспортируют за рубеж, так же и увеличить пошлины в разы на рыбную продукцию. Давайте накормим своей народ для начала, а уж потом будем думать о экспорте продовольствия. Убрать посредников от производителей до торговых сетей, которых не один два три, а куда больше особенно в рыбной отрасли. Лично мое мнение это сговор политиков, чиновников и т.д для устранения В.В.Путина. Как то катаклизмы создаются искусственно рост цен на продовольствие, топливный коллапс, ЖКХ в подмосковье и других регионах Росси, миграционный беспредел и т.д. это все звенья одной цепи и надо выявлять врагов не только Путина но и России и ее народа... А пока низкий поклон Хуснуллину, Воробьеву, Беглову, министру сельского хозяйства Патрушеву и т.д. за их личный вклад за "поддержку" В.В.Путина в предстоящих выборах не на словах, а на деле...