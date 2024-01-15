Погода недели: зима сжалилась над россиянами

Рекордные морозы не просто измучили россиян, так еще чуть и не развалили инфраструктуру городов, в которых в последние годы велось бурное жилищное строительство и на старые изношенные сети понавешали десятки, а то и сотни «человейников», пишет Pensnews.
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