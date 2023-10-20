"Историческая справедливость". Каким может быть собор на площади Свободы в Барнауле

Концепцию представили 19 октября на градсовете города Проект Петропавловского собора в Барнауле Градсовет Барнаула 19 октября рассмотрел эскизные проекты восстановления Петропавловского собора в Барнауле, который ранее располагался на площади Свободы.
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