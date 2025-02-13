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Всё о женщинах

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Психоневролог рассказала, что делает подростков объектом интереса мошенников

Психоневролог рассказала, что делает подростков объектом интереса мошенников

Психоневролог, ведущий эксперт союза «Здоровье Здоровых», д. м. н. Татьяна Батышева в беседе с RT отметила, что современные подростки обладают некоторыми психологическими особенностями, которые делают их предметом особого интереса для мошенников.

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