Психоневролог рассказала, что делает подростков объектом интереса мошенников

Психоневролог, ведущий эксперт союза «Здоровье Здоровых», д. м. н. Татьяна Батышева в беседе с RT отметила, что современные подростки обладают некоторыми психологическими особенностями, которые делают их предметом особого интереса для мошенников.
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