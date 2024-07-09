Как радиация Чернобыля повлияла на птиц?

Почти четыре десятка лет минуло с даты трагической катастрофы в Чернобыле, а ее следы не исчезают. Радиация заставила ввести так называемую «зону отчуждения», где нахождение опасно из-за сильного радиоактивного заражения.
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