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Экономист Балынин: не стоит брать отпуск в январе, мае, июне и ноябре 2025 года

Экономист Балынин: не стоит брать отпуск в январе, мае, июне и ноябре 2025 года

Самые невыгодные месяцы для отпуска в 2025 году - январь, май, июнь и ноябрь, сказал "Газете.Ru" кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

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