Орловцы возвращаются в коммуналки

Стоимость аренды комнат в Орле подорожала на 5,5%. Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» на фоне всё более возрастающей недоступности жилья провели исследование о ценах на аренду комнат в городе Орле.
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