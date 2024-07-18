Глава администрации Московского района Владимир Ушаков получил знамя 201 отдельного стрелкового полка из зоны СВО

И благодарность от командира полка и медаль «Без тыла нет победы» Глава администрации Московского района Петербурга Владимир Ушаков сообщил, что получил знамя 201 отдельного стрелкового полка из зоны СВО, а также благодарность от командира полка и медаль «Без тыла нет победы».
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