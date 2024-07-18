НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

93 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Санкт-Петербург в Ленобласти ? КакА-то несварёнка. В Самаре решили же подобную "квадратуру названий" . Хорошо ли спят...Больше 7 тысяч шк...
  • Малик Зиганшин
    хм...от какой?🤔Суд не стал рассм...
  • венедиктплюхин
    Как всегда ленинградский газпром отмазали от ответственности.Суд не стал рассм...

Глава администрации Московского района Владимир Ушаков получил знамя 201 отдельного стрелкового полка из зоны СВО

Глава администрации Московского района Владимир Ушаков получил знамя 201 отдельного стрелкового полка из зоны СВО

И благодарность от командира полка и медаль «Без тыла нет победы» Глава администрации Московского района Петербурга Владимир Ушаков сообщил, что получил знамя 201 отдельного стрелкового полка из зоны СВО, а также благодарность от командира полка и медаль «Без тыла нет победы».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх