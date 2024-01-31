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Антимикробные свойства томатного сока могут убить сальмонеллу

Антимикробные свойства томатного сока могут убить сальмонеллу

Согласно исследованию, опубликованному в Microbiology Spectrum, журнале Американского общества микробиологии, томатный сок может убить Salmonella Typhi и другие бактерии, которые могут нанести вред здоровью пищеварительного тракта и мочевыводящих путей.

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