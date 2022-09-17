Аргументы недели

98 307 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Елена Вяльбе предложила лыжникам, недовольных призовыми, переходить в футбол - «Матч ТВ»

Те спортсмены-лыжники, кто не хочет выступать «за медали, могут идти в футбол. Там можно заработать хорошие деньги», — сказала президент Федерации лыжных гонок России, глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе в интервью «Матч ТВ».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх