Елена Вяльбе предложила лыжникам, недовольных призовыми, переходить в футбол - «Матч ТВ»

Те спортсмены-лыжники, кто не хочет выступать «за медали, могут идти в футбол. Там можно заработать хорошие деньги», — сказала президент Федерации лыжных гонок России, глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе в интервью «Матч ТВ».