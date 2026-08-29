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Ивановские новости

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Иваново: «Текстильщик» сыграет с «Велесом»

Иваново: «Текстильщик» сыграет с «Велесом»

«Велес» занимает 2-е место в Первой лиге с 18 очками, «Текстильщик» — 15-е с 6 очками. В прошлом сезоне обе команды играли во Второй лиге.

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