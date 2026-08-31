От бергамота к какао: 7 главных мужских ароматов осени 2026

Мужская парфюмерия этой осенью становится теплее, темнее и заметно соблазнительнее. На смену привычным цитрусам и ледяной свежести приходят какао, ваниль, корица, кожа, сандал и даже манго.
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