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От бергамота к какао: 7 главных мужских ароматов осени 2026

От бергамота к какао: 7 главных мужских ароматов осени 2026

Мужская парфюмерия этой осенью становится теплее, темнее и заметно соблазнительнее. На смену привычным цитрусам и ледяной свежести приходят какао, ваниль, корица, кожа, сандал и даже манго.

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