«Наш ответ начался»: Байден прокомментировал авиаудары по объектам в Ираке и Сирии

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Президент США 81-летний Джо Байден прокомментировал начало ударов по объектам в Ираке и Сирии, которые Корпус стражей исламской революции и поддерживаемые ими боевики используют для атак по американским военным.
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