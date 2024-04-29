Позор на Украине: в Индии поиздевались над танками Abrams

Ну пусть теперь "Челленджер 2" попользуют. К 9-му мая на выставке на Поклонной горе как раз не хватает еще одного экспоната.

Juri дедов

Ну, так абрамсы и сделаны для того чтоб в тылу ездить по хорошим дорогам. Для фронта они не годятся.