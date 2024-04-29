ВСУ были вынуждены отвести танки Abrams с линии фронта из-за действий российских беспилотников, что стало «огромным позором» для американской боевой машины, говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan Times.
Позор на Украине: в Индии поиздевались над танками Abrams
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Ну пусть теперь "Челленджер 2" попользуют. К 9-му мая на выставке на Поклонной горе как раз не хватает еще одного экспоната.
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7 час.
Juri дедов
Ну, так абрамсы и сделаны для того чтоб в тылу ездить по хорошим дорогам. Для фронта они не годятся.
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6 час.
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