Захарова предложила школам изучать посла США Буллита как прообраз Воланда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Радио Sputnik предложила изучать в школах, что прообразом Воланда в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» был посол США в СССР Уильям Буллит.
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