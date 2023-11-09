В Южной Корее робот убил человека

Промышленные роботы / © imaginima / Getty Images Сотрудник робототехнической компании рано утром проверял работу машины, которая поднимала коробки с болгарским перцем на поддон, когда произошел технический сбой.
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