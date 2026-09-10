🚧 В Саках на три дня перекроют улицу Лобозова Глава администрации города Юлия Предыбайло сообщила, что в связи с ремонтными работами и укладкой асфальта улица будет полностью перекрыта.
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