Самые смешные фото котов и кошек за всю историю комических конкурсов Comedy Pet Photography Awards и Comedy Wildlife Photography Awards

У этих котофеев должны быть миллионы котофанов и некис-кислая житуха. Ведь это официально абсолютно самые смешные котофаны и котофеи на планете Земля! фото: Comedy Pet Photography AwardsMAXIM любит пожрать… то есть поржать (хотя пожрать тоже, но сейчас не об этом).