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Царьград

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220 казахстанцев получат гранты «Қазақстан халқына» в 2026 году

220 казахстанцев получат гранты «Қазақстан халқына» в 2026 году

В 2026 году 220 абитуриентов стали обладателями образовательных грантов, выделенных общественным фондом «Қазақстан халқына» («Народу Казахстана»).

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