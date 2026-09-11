220 казахстанцев получат гранты «Қазақстан халқына» в 2026 году

В 2026 году 220 абитуриентов стали обладателями образовательных грантов, выделенных общественным фондом «Қазақстан халқына» («Народу Казахстана»).
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