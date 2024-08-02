Daily Mail: ледяной душ или ванна после тренировки замедляют рост мышц

Холодный душ или ванна после завершения тренировки могут помешать приросту мышечной массы. Об этом изданию Daily Mail рассказала американский персональный тренер и диетолог Ронда Патрик совместно с профессором в области физиологии физических упражнений Люком Ван Луном из Маастрихтского университета в Голландии.