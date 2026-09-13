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Минюст США отметил помощь Tether в заморозке $52 млн, связанных с криптомошенниками

Минюст США отметил помощь Tether в заморозке $52 млн, связанных с криптомошенниками

Компания Tether получила признание со стороны Министерства юстиции США за содействие в масштабной операции против международной сети, занимавшейся криптовалютным мошенничеством и отмыванием средств.

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