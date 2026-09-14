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ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

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Собянин рассказал, как запуск МЦК повлиял на транспортную систему столицы

Сергей Собянин рассказал о Московском центральном кольце, которому исполнилось 10 лет. Он отметил, что запуск МЦК в 2016 году кардинально изменил транспортную систему Москвы.

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