В США назвали имя «серого кардинала» Украины: новости СВО на утро 19 мая

На этом фоне стало известно о том, что в центре Белгорода произошла серия взрывов. В США назвали имя «серого кардинала» Украины Журналисты американского издания The Washintgon Post называют теневым кардиналом Украины близкого друга президента страны Владимира Зеленского и главу его администрации Андрея Ермака.