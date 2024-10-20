Мошенники начали использовать для обмана петербуржцев имя губернатора

Петербургским пенсионерам начали приходить письма о «видеоконференции с губернатором» от мошенников. Об этом сообщил бывший глава исполкома Ленсовета Александр Щелканов, который раскрыл схему, начав задавать неудобные вопросы по телефону.
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