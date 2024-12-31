Дерево будет огорожено, пока бушует непогода Специалисты укрепили основу елки на Дворцовой площади, чтобы она выдержала порывы ветра На Дворцовой площади команда специалистов накануне вечером укрепила новогоднюю елку на Дворцовой площади.
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