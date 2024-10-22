В Пушкинском районе Петербурга ученик второго класса одной из школ разбил нос однокласснице. Как стало известно Мойке78, врачи зафиксировали у ребенка перелом костей.
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В Пушкинском районе Петербурга ученик второго класса одной из школ разбил нос однокласснице. Как стало известно Мойке78, врачи зафиксировали у ребенка перелом костей.