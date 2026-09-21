Песков: "адские санкции" США не идут на пользу отношениям с Россией

Graeme Sloan/Sipa USA/ТАSS Новые санкции США против России, прозванные за беспрецедентность "адскими", вредят отношениям Москвы и Вашингтона, а также мешают решению украинской проблемы.
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