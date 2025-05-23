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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хлусевич о «Спартаке»: «Плохо, что давления нет. Оно есть, когда за что‑то борешься. Сейчас этого нет, болельщики недовольны»

«Давление — это не самое худшее. Под конец сезона уже спокойно. Ничего необычного в нашей подготовке сейчас нет.

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