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Почти половина россиян отказалась смотреть новогодние огоньки по телевизору

Больше всего россияне хотели бы видеть по ТВ Полину Гагарину и Валерия Сюткина. Лишь 11% россиян собираются смотреть новогодние телепередачи, треть (33%) планирует включить их для фона, а 45% наотрез отказались делать это.

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