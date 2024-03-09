NatAstro: луна Сатурна Европа производит еще меньше кислорода, чем считалось

Международная группа астрономов из США, Германии, Швейцарии и других стран пришла к выводу, что ледяной спутник Сатурна Европа с высокой вероятностью непригоден для жизни, несмотря на наличие огромного количества воды.
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