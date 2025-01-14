Сразу 30 штрафов за нарушение ПДД выплатил 60-летний сибиряк

Был прописан в Здвинске, а правила дорожного движения систематически нарушал в Новосибирске. Регулярные уведомления о штрафах 60-летний водитель получал на Госуслугах, но выплатить взыскания было недосуг.
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