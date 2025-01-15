Зачем НАТО ставит «часового» на морском пути к Петербургу

Игорь Егоров

Нашим торговцам ресурсами надо наконец принять решение либо уходить от торговли сырой нефтью, либо просто начинать тайну войну против НАТО, теми средствами которые у нас есть, и поверти много усилий здесь не потребуется. Один дв раза макнуть их в дерьмо и кое кого утопить, и многие сразу прозреют.