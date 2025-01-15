Соседи по Балтике грозят России «мощной ответной реакцией», обвиняя ее в попытках посеять хаос в регионе.
Зачем НАТО ставит «часового» на морском пути к Петербургу
Комментарии
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Игорь Егоров
Нашим торговцам ресурсами надо наконец принять решение либо уходить от торговли сырой нефтью, либо просто начинать тайну войну против НАТО, теми средствами которые у нас есть, и поверти много усилий здесь не потребуется. Один дв раза макнуть их в дерьмо и кое кого утопить, и многие сразу прозреют.
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