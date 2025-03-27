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Китай

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В континентальной части Китая запущена онлайн-платформа для донесения о деятельности, притесняющей тайваньских соотечественников с целью достижения "независимости Тайваня"

Пекин, 27 марта /Синьхуа/ -- Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня на своем официальном веб-сайте создала платформу, на которой можно сообщать о сторонниках движения за "независимость Тайваня" и их сообщников, притесняющих тайваньских соотечественников, сообщил в среду официальный представитель канцелярии Чэнь Биньхуа.

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