Краткий анализ цены Ethereum

Цена Ethereum продемонстрировала новую силу после значительного изменения структуры рынка. Инвесторы уделяют пристальное внимание эффективности ETH, особенно в связи с тем, что Биткоин продолжает набирать обороты и распространение.
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