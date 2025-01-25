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Рывок в развитии: Казахстан может стать первой в Центральной Азии страной, обладающей атомной энергетикой

Рывок в развитии: Казахстан может стать первой в Центральной Азии страной, обладающей атомной энергетикой

Казахстан делает важный шаг, который может обеспечить Астане лидирующие позиции в Центральной Азии. Речь идет о проекте строительства в стране первой полноценной АЭС, реализация которого начнется уже в текущем году.

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