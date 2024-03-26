Правда ли, что Настя Ивлеева открыла бар в центре Москвы?

В Столешниковом переулке рядом с закрывшимся «Симачевым» открылся бар-лапшичная Nudles. Сначала в меню в интернете значились напитки с провокационными названиями: «Почти голый коктейль», «Коктейль с извинениями», «Слезы Ивлеевой».