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Правда ли, что Настя Ивлеева открыла бар в центре Москвы?

Правда ли, что Настя Ивлеева открыла бар в центре Москвы?

В Столешниковом переулке рядом с закрывшимся «Симачевым» открылся бар-лапшичная Nudles. Сначала в меню в интернете значились напитки с провокационными названиями: «Почти голый коктейль», «Коктейль с извинениями», «Слезы Ивлеевой».

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