Экс-премьер-министр Карелии Александр Чепик назначен главой правительства Курской области

Премьер-министр Карелии Александр Чепик покинул Карелию. С сегодняшнего дня он исполняет обязанности главы правительства Курской области, на своей странице в ВК сообщил врио Губернатора Курской области Александр Хинштейн.
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