Самарскими полицейскими задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотических средств

Сотрудниками полиции в рамках расследования уголовного дела о незаконном хранении наркотических средств проведен обыск в квартире, расположенной в многоквартирном доме Октябрьского района областного центра, в ходе которого оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков в кухонном шкафу обнаружили и изъяли 30 свертков с порошкообразным веществом.
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