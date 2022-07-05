Самарскими полицейскими задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотических средств

Сотрудниками полиции в рамках расследования уголовного дела о незаконном хранении наркотических средств проведен обыск в квартире, расположенной в многоквартирном доме Октябрьского района областного центра, в ходе которого оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков в кухонном шкафу обнаружили и изъяли 30 свертков с порошкообразным веществом.