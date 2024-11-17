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«Режь р…ю!»: экстремистские лозунги азербайджанских студентов прокомментировало руководство московского вуза

«Режь р…ю!»: экстремистские лозунги азербайджанских студентов прокомментировало руководство московского вуза

БлокнотРУ Вокруг столичного вуза скандал: в Сети выложили видео, на котором якобы азербайджанские студенты Московского финансово-юридического университета идут по коридору учебного заведения и скандируют «Режь р…ю!».

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ....
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1 час.
Николай ИВАНОВ
А что долго разбираться: Зачинщиков за экстремизм на нары, а остальных чемодан-вокзал-встречай родина..... Если граждане РФ, то лишать гражданства и депортация всех родственников.......
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1 час.
Игорь Максаков
Всех гнать! Адвокат хренов нашёлся!
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55 мин.

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