«Режь р…ю!»: экстремистские лозунги азербайджанских студентов прокомментировало руководство московского вуза

БлокнотРУ Вокруг столичного вуза скандал: в Сети выложили видео, на котором якобы азербайджанские студенты Московского финансово-юридического университета идут по коридору учебного заведения и скандируют «Режь р…ю!».
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