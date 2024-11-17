«Режь р…ю!»: экстремистские лозунги азербайджанских студентов прокомментировало руководство московского вуза

гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ....

Николай ИВАНОВ

А что долго разбираться: Зачинщиков за экстремизм на нары, а остальных чемодан-вокзал-встречай родина..... Если граждане РФ, то лишать гражданства и депортация всех родственников.......