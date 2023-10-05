Джулия Ормонд обвинила Харви Вайнштейна в оральном насилии

Известная английская актриса Джулия Ормонд, наиболее известная своими ролями в фильмах 90-х, таких как “Легенды осени“, “Первый рыцарь“, “Сибирский цирюльник“, подает в суд на Харви Вайнштейна, обвинив его в сексуальном насилии.