Джулия Ормонд обвинила Харви Вайнштейна в оральном насилии

Известная английская актриса Джулия Ормонд, наиболее известная своими ролями в фильмах 90-х, таких как “Легенды осени“, “Первый рыцарь“, “Сибирский цирюльник“, подает в суд на Харви Вайнштейна, обвинив его в сексуальном насилии.
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