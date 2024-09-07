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Калужские новости

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Калужский пенсионер помог поймать курьера мошенников

Калужский пенсионер помог поймать курьера мошенников

Мошенники «обработали» калужского пенсионера по ставшей уже классикой схеме, однако чрезмерная жадность аферистов привела к аресту их курьераМошенники "обработали" калужского пенсионера по ставшей уже классикой схеме - мужчине позвонил "сотрудник органов", который объяснил, что его деньгами в банке пытаются завладеть аферисты, и чтобы их спасти, деньги нужно снять со счета и передать их "доверенному лицу".

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