Калужский пенсионер помог поймать курьера мошенников

Мошенники «обработали» калужского пенсионера по ставшей уже классикой схеме, однако чрезмерная жадность аферистов привела к аресту их курьераМошенники "обработали" калужского пенсионера по ставшей уже классикой схеме - мужчине позвонил "сотрудник органов", который объяснил, что его деньгами в банке пытаются завладеть аферисты, и чтобы их спасти, деньги нужно снять со счета и передать их "доверенному лицу".